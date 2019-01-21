Премьер-министр Японии прилетел в Москву за островами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
По данным СМИ, Абэ сопровождают более 80 журналистов.
Встреча российского и японского лидеров состоится во вторник, 22 января, и станет 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора на фоне конфликта из-за Курильских островов.
Ранее стало известно, что Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии двух курильских островов Шикотан и Хабомаи.
Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор.
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