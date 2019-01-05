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Стала известна фамилия главы района, попавшегося вчера на взятке

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Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области 4 января задержали на взятке главу одной из районных государственных администраций региона. Им оказался председатель Сокальской районной государственной администрации Роман Токай. Об этом сообщили в пресс-центре управления СБУ во Львовской области.

«Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тысячу гривен за несоздание препятствий в служебной деятельности и начислении денежной премии. Оперативники спецслужбы задержали чиновника в собственном служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды», — отмечается в сообщении.

Операция по задержанию взяточника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Во Львовской ОГА уже сообщили, что «Кабинет министров согласовал освобождение от занимаемой должности председателя Сокальской районной администрации Романа Токая с 22 декабря».

Львовская область, взятка, Роман Токай, Сокальский район
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Суббота, 5 января 2019
Пятница, 4 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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