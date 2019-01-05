Стала известна фамилия главы района, попавшегося вчера на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области 4 января задержали на взятке главу одной из районных государственных администраций региона. Им оказался председатель Сокальской районной государственной администрации Роман Токай. Об этом сообщили в пресс-центре управления СБУ во Львовской области.

«Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тысячу гривен за несоздание препятствий в служебной деятельности и начислении денежной премии. Оперативники спецслужбы задержали чиновника в собственном служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды», — отмечается в сообщении.

Операция по задержанию взяточника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Во Львовской ОГА уже сообщили, что «Кабинет министров согласовал освобождение от занимаемой должности председателя Сокальской районной администрации Романа Токая с 22 декабря».