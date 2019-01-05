В РПЦ уже заявили о непризнании подписанной в Стамбуле автокефалии для новой украинской церкви

Томос для Православной церкви Украины (ПЦУ), подписанный в субботу Константинопольским патриархом Варфоломеем, является простой бумагой, не имеющей канонической силы, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он в своем канале в мессенджере Telegram.

При этом Легойда заявил, что приближается один из главных христианских праздников, радость встречи которого не смогут украсть никакие политические силы. «Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит. Рождество, а не томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций», — подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков заявил российским СМИ, что «подписание томоса для раскольников на Украине окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия»

«Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», — сказал он.

Напомним, что ранее сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей подписал Томос для Православной церкви Украины (ПЦУ). Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали в том числе президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний.