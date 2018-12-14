Патриарх Кирилл пожаловался на Украину в ООН и Папе Римскому

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих Украинской православной церкви. Об этом сообщает в пятницу Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», — цитирует ОВЦС патриарха.

Напомним, что 15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор, который должен создать в Украине автокефальную церковь. УПЦ, которая входит в РПЦ, официально не принимает участие в этом процессе, считая его неканоничным.