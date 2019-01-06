Кинокритики США назвали лучший фильм года

Решением ассоциации американских кинокритиков лучшим фильмом года названа лента «Наездник» режиссера Хлой Чжао, сообщает Hollywood Reporter. Картина, удостоенная одной из премий на Каннском фестивале, повествует о судьбе молодого американца, который находится в поисках себя.

Больше всего наград NSFC отдала фильму «Рим» режиссера Альфонсо Куарона. Лента получила награды за лучшие режиссуру и операторскую работу, а также как лучший иностранный фильм.

«Рим» — черно-белый фильм об истории семьи в столице Мексики, оказавшейся в центре беспорядков. Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Венеции.

Награду за лучшую мужскую роль получил Итон Хоук за фильм «Дневник пастыря», за лучшую женскую роль — Оливия Колман за ленту «Фаворитка».