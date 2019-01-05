Войти
Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ
позиция
Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ
Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом
дружба народов
Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

планы
RSS

В России в 2019 году собираются запустить 45 ракет

678
В России в 2019 году собираются запустить 45 ракет

В нынешнем году ракеты, произведенные на предприятиях Роскосмоса, планируется запустить 45 раз. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Как сообщил в субботу, 5 января, источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, в это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Учебные пуски Минобороны РФ баллистических ракет с подлодок при этом не учитываются.

«Из 45 запусков планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями», — приводит слова источника.

Предполагается, что в текущем году целый ряд космических кораблей будет запущен с Байконура, ожидаются запуски военных спутников с Плесецка, один старт с Восточного, несколько запусков ракет «Протон», в том числе с новым модулем МКС, второй запуск тяжелой «Ангары», летные испытания ракеты «Сармат» и другие старты.

Читайте также: Документальные фильмы 2018 года, которые однозначно стоит посмотреть

В конце минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что в 2018 году российская госкорпорация запустила 22 различные ракеты, хотя официально сообщалось лишь о 20 стартах. В корпорации на это ответили, что предприятия Роскосмоса производят «не только те изделия, которые есть в статистике». По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, Рогозин засчитал в статистику старты баллистических ракет «Сармат» и «Ярс», так как эти ракеты собираются на предприятиях корпорации.

космос, Роскосмос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 января 2019
Пятница, 4 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016