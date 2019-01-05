В России в 2019 году собираются запустить 45 ракет

В нынешнем году ракеты, произведенные на предприятиях Роскосмоса, планируется запустить 45 раз. Это в два раза больше, чем в 2018 году.
Как сообщил в субботу, 5 января, источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, в это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Учебные пуски Минобороны РФ баллистических ракет с подлодок при этом не учитываются.
«Из 45 запусков планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями», — приводит слова источника.
Предполагается, что в текущем году целый ряд космических кораблей будет запущен с Байконура, ожидаются запуски военных спутников с Плесецка, один старт с Восточного, несколько запусков ракет «Протон», в том числе с новым модулем МКС, второй запуск тяжелой «Ангары», летные испытания ракеты «Сармат» и другие старты.
В конце минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что в 2018 году российская госкорпорация запустила 22 различные ракеты, хотя официально сообщалось лишь о 20 стартах. В корпорации на это ответили, что предприятия Роскосмоса производят «не только те изделия, которые есть в статистике». По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, Рогозин засчитал в статистику старты баллистических ракет «Сармат» и «Ярс», так как эти ракеты собираются на предприятиях корпорации.
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