Американский десантный корабль идет в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.
«Fort McHenry... начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море», — сообщает пресс-служба. «Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия).
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