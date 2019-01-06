Американский десантный корабль идет в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

«Fort McHenry... начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море», — сообщает пресс-служба. «Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия).