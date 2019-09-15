В Черное море зашел корабль ВМС США

Через Босфорский пролив в Черное море зашел экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.

Этот заход станет для корабля уже третьим за год. Какая цель у судна в Черном море — неизвестно.

USNS Yuma — скоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.