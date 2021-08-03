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США проведут крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны

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США проведут крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны

США во вторник начинают крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения с участием 36 кораблей и Корпуса морской пехоты в 17 часовых поясах. Об этом сообщило в понедельник командование Шестого флота США на своем сайте.

«Учения Large Scale Exercise (LSE) 2021 продемонстрируют нашим соперникам, что вооруженные силы США сохраняют высокий уровень боеготовности благодаря, а не вопреки присутствию в разных уголках земного шара», — считает командование американского флота. Отмечается, что учения будут проходить в 17 часовых поясах, в них будут участвовать пять военно-морских объединений (флотов) и три экспедиционных отряда Корпуса морской пехоты США.

К участию в маневрах, которые продлятся две недели, привлечено 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки. Как пишет газета Stars and Stripes, эти учения должны показать способность американских вооруженных сил «одновременно справляться с вызовами» в отдаленных друг от друга частях Мирового океана, в том числе в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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«LSE 2021 проверит навыки наших командиров по проведению разнообразных военно-морских операций на тактическом и стратегическом уровнях. К участию привлечен Корпус морской пехоты, что продемонстрирует возможности нашего флота проводить совместные операции как в открытом океане, так и в прибрежных водах», — заявили в командовании Шестого флота.

США, ВМС США
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