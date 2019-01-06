Порошенко зачислил Варфоломей в соучредители новой Украины

Президент Петр Порошенко признает историческую роль Вселенского патриарха Варфоломея в становлении независимой Православной церкви Украины и укреплении независимости Украинского государства, сообщается на официальном сайте главы государства.
«Украина всегда будет благодарна патриарху Варфоломею и Синоду Матери-церкви за эти исторические решения. Он привел эту величайшую мечту украинцев к реальности, чуду. Это чудо не было бы возможным без твердой позиции Его Всесвятости Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Матери-церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства», — заявил Порошенко в интервью греческой газете TаNеа.
Глава государства отметил, что патриарх Варфоломей «принял историческое решение, хотя находился под сильным давлением со стороны Москвы». «Патриарх Варфоломей считает, что это является поворотным моментом в истории мирового православия и открывает его новую эпоху, новую эру православия. С независимой украинской церковью весь православный мир будет сильнее», — сказал президент.
«Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей уже имеет особое место в истории Украины. Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что Его Всесвятость будет считаться соучредителем новой Украины. Это очень особая и историческая миссия», — подчеркнул Порошенко.
Напомним, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины главе ПЦУ митрополиту Епифанию.
7 января на праздник Рождества Христова в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.
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