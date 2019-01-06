США заблокировали поставку российских самолетов в Иран

Минфин США отказался выдавать властям Ирана экспортный сертификат на продажу российского самолета Sukhoi Superjet 100. Это произошло из-за того, что более 10 процентов деталей лайнера производятся в США. Согласно международному законодательству, такие сделки требуют одобрения американского Казначейства, сообщает РИА Новости.
Представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани отметил, что что замена американских запчастей займет много времени, что делает дату возможной сделки непредсказуемой.
Договор о поставках «Сухого» в Иран был подписан россиянами на авиасалоне Eurasia Airshow. Согласно документу, сделка должна была осуществиться до 2022 года.
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