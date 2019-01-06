Войти
Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания каждого гражданина
позиция
Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания каждого гражданина
Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ
позиция
Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

США заблокировали поставку российских самолетов в Иран

488
США заблокировали поставку российских самолетов в Иран

Минфин США отказался выдавать властям Ирана экспортный сертификат на продажу российского самолета Sukhoi Superjet 100. Это произошло из-за того, что более 10 процентов деталей лайнера производятся в США. Согласно международному законодательству, такие сделки требуют одобрения американского Казначейства, сообщает РИА Новости.

Представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани отметил, что что замена американских запчастей займет много времени, что делает дату возможной сделки непредсказуемой.

Читайте также: Американский десантный корабль идет в Черное море

Договор о поставках «Сухого» в Иран был подписан россиянами на авиасалоне Eurasia Airshow. Согласно документу, сделка должна была осуществиться до 2022 года.

Иран, SSJ-100, Sukhoi Superjet 100
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 6 января 2019
Суббота, 5 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016