Ошибка пилотов является главной версией в деле о крушении SSJ-100

«Черные ящики» SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения SSJ-100 «Аэрофлота» утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, например, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, в результате чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось слишком жестким.

Еще одной ошибкой стало то, что летчики не смогли стабилизировать машину в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым «отскокам».

В результате прыжков во взлетно-посадочной полосе многие пассажиры, которые находились в задней части самолета, получили травмы, а потому шансов самостоятельно выбраться из загоревшегося лайнера у них практически не было, утверждает издание.

Пожар оказался очень сильным еще и потому, что после попадания молнии самолет садился с неизрасходованным запасом горючего, которого должно было хватить до Мурманска. Максимальная масса создавала дополнительные трудности при посадке.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сообщил «Коммерсанту», что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгораниям на воздушном судне и потерям его управления. Другой источник газеты в компании отметил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии, но ни один из этих инцидентов не повлиял на работу машины в воздухе.

Как отмечает «Коммерсантъ», вопросы есть и к наземным службам в Шереметьево. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение — тот факт, что сама команда «Тревога» была дана с опозданием.