В Святой Софии началась Рождественская литургия на которой представят Томос

В соборе Святой Софии в Киеве на Рождественской литургии представляют Томос (церковную грамоту) Вселенского патриархата о формальном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

Божественную литургию совершит предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Радио Свобода. Богослужение началось в 10.00.

После праздничной литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Напоним, что 6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Оба предстоятеля совместно отслужили Литургию.