Если американцы считают ПЦУ «гвоздем» против «русского мира», то этот «гвоздь» забили не туда, - журналист

Константинопольский патриарх Варфоломей фактически признал, что задача украинской ПЦУ не в спасении душ верующих, а в том, чтобы влиять на политику, пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин.
«В частности патриарх заявил: «На протяжении многих лет религиозные и гражданские лидеры Украины хотели создать независимую Церковь для единой страны, которая больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке», — приводит журналист слова константинопольского патриарха.
Фомин отмечает, что США «и не думают скрывать, что рассматривают церковь, в том числе, как инструмент своей политики».
В качестве примера Фомин приводит совпадение, когда спустя неделю после публикации связанного со спецслужбами США The Jamestown Foundation Минюст Латвии зарегистрировал организацию «Латвийская православная церковь», подчиненную Варфоломею.
«То есть, налицо удивительное совпадение планов, озвученных фондом близким к ЦРУ, и реальных событий в самой Латвии», — делает вывод журналист.
Фомин приводит цитату из статьи The Jamestown Foundation о том, что создание новой церковной организации — «это еще один гвоздь в гробу столь обаятельного „русского мира“ Владимира Путина».
Вместе с тем, Фомин отмечает, что, преследуя политические цели, основатели ПЦУ на самом деле нанесли удар по «Киевскому патриархату», которая позиционировал себя как религиозная структура независимой Украины.
«Ведь вместо обещанной церковной соборности, которая должна была наступить после получения Томоса, мы, наоборот, наблюдаем чрезвычайно обострившийся конфликт в церковной среде между Епифанием и Филаретом. А церковь, которая последние десятилетия в первую очередь ассоциировалась как украинская, то есть, „УПЦ Киевского патриархата“ сегодня вынуждена доказывать право на существование в судах», — констатировал журналист.
Фомин отмечает, что теперь на территории Украины, вместо одной, действуют две религиозные организации, которые открыто воюют между собой.
«Причем на месте одной „УПЦ КП“ мы теперь видим две религиозные организации, представители которых уже не стесняются идти в рукопашную друг на друга. Быть может, на самом деле гвоздь забили куда-то не туда?», — иронически спрашивает политический обозреватель Александр Фомин.
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