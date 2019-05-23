Филарет заявил, что ПЦУ не будет выполнять условия Томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.
В интервью телеканалу «Настоящее время» он заявил также, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.
«Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы», — сказал иерарх.
Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь ... Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять», — сказал Филарет.
«Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы», — подчеркнул он.
Почетный патриарх также не видит причин для раскола церкви. «Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его.... Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в Томосе, — митрополия», — заявил Филарет. А на вопрос: «То есть две церкви: одна для внутреннего использования, вторая — для внешнего?», сказал. «Для внутреннего — патриархат, а для внешнего — митрополия»
Он также заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание Томоса, то не согласились бы на него.
«Мы на Соборе не знали его содержание (Томоса про автокефалию). Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос», — сказал почетный патриарх ПЦУ.
Он также заявил, что одним из условий Фонара о предоставлении Томоса был отказ Филарета выдвигать свою кандидатуру в предстоятели объединенной церкви. Филарет также заявил, подписал документ с отказом от выдвижения на должность, который президент Петр Порошенко передал Варфоломею.
«Я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он — предстоятель, а я — никто», — сказал Филарет.
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