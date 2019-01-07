Порошенко призвал мировые церкви признать ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко призывает православные церкви мира признать Православную церковь Украины.

«Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшая церковь Украины, которая имеет свою кафедру в историческом городе Киеве», — сказал Порошенко по завершении Рождественской литургии в Софийском Соборе в понедельник в Киеве.

Напомним, что сегодня в соборе Святой Софии в Киеве прошла Рождественская литургия, на которой представили Томос (церковную грамоту) Вселенского патриархата о формальном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Оба предстоятеля совместно отслужили Литургию.