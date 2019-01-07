Томос об автокефалии ПЦУ придется на время отвезти обратно на Фанар

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, сообщает Интерфакс-Украина.

«Томос будет до вечера (понедельника — Ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ... В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях», — сказал Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.

Как ранее сообщалось, предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса в воскресенье в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей подписал Томос в субботу.

В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в понедельник в Киеве.

Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской («Малая София»).

На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.