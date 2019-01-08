В Киеве потратят почти 2 миллиарда на ремонт моста Метро

В столице капитально отремонтируют автопроезды моста Метро через реку Днепр. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации.

Согласно рабочему проекту, планируют выполнить капремонт проезжей части мостового полотна и тротуаров, а также ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения и замену перильных ограждений.

Отмечается, что работы продлятся — 22 месяца, их проведут в 2019-2021 годах.

Общая сметная стоимость капремонта составляет 1 миллиард 825 миллионов 200,575 тысячи гривен. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Киева.

Когда именно начнутся работы, и будут ли закрывать для этого проезд по мосту, не сообщается.