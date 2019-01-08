Украина объявила 12 конкурсов на разработку углеводородных месторождений

Украина объявила 12 конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородных месторождений. Соответствующие постановления Кабинета министров от 18 декабря 2018 года опубликованы в газете «Урядовый курьер» 5 января 2019 года, передает Интерфакс-Украина.
На конкурсы выставлены 12 участков: Груневский, Варвинский, Русановский, Ахтырский, Бузовский, Зеньковский, Ивановский, Ичнянский, Балаклейский, Софиевский, Берестянский и Угновский.
Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Срок действия СРП — 50 лет. Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора — 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).
На первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Ичнянскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, Груневскому — не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому — не менее 0,8 млрд грн, Охтырскому, Бузовскому, Угновскому — не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому — не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому — 0,45 млрд грн.
По первым 10 участкам инициатива в проведении конкурсов принадлежит Американско-украинскому деловому совету (USUBC) и инвестиционной компании SigmaBleyzer, по остальным — украинскому ООО «Навигатор Компект».
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