У Супрун уверяют, что «скорая» в Украине приезжает за 8,5 минут

Среднее время реагирования «скорой помощи» на вызов с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом составляет 8,5 минут, в пределах 10 минут осуществляется 56% от всех вызовов, в пределах 20 минут — 94% всех вызовов. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такие результаты получены в результате исследования службы экстренной медпомощи, проведенного экспертами ВОЗ в 26 произвольно выбранных украинских населенных пунктах с населением более 10 тыс. чел. на 30 подстанциях скорой помощи.

Эксперты вместе с бригадами провели 72 часа дежурства и выезжали преимущественно на вызовы, которые касались травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.

Согласно данным исследования, в 23,9% вызовов медпомощь пострадавшим оказывается на месте без госпитализации, в 18,6% случаев пострадавшие отказались от госпитализации, в 2% — скончались.

По итогам исследования эксперты пришли к заключению, что бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы, однако протоколы лечения нуждаются в пересмотре.

Среднее время пребывания бригады «скорой помощи» на месте происшествия — 17 минут, среднее время транспортировки в больницу — 10 минут. При этом 53,7% неотложных вызовов заканчиваются транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.

Кроме того, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что используемые при оказании экстренной медпомощи препараты не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

Так, наиболее распространенный препарат при жалобах на боль в груди — магнезия, которая применяется для 32,6% пациентов старше 40 лет и для пациентов 29,4% всех возрастов.

«Неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными», — подчеркивают в Минздраве.

Кроме того, для 43,2% пациентов бригады «скорой помощи» используют гомеопатические препараты и витамины, для 22% пациентов — анальгетики, для 16,7% — антиаритмические средства, для 10,6% — диуретики, для 7,6% — противогипертонические препараты, для 6,8% — антикоагулянты, для 0,8% — бронходиляторы.