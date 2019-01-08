Войти
В Иране освободили украинского моряка, которому грозила казнь
резонанс
В Иране освободили украинского моряка, которому грозила казнь
Климкин заявил, что украинцы не злоупотребляют безвизом с ЕС
евроинтеграция
Климкин заявил, что украинцы не злоупотребляют безвизом с ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медицина
RSS

У Супрун уверяют, что «скорая» в Украине приезжает за 8,5 минут

397
У Супрун уверяют, что «скорая» в Украине приезжает за 8,5 минут

Среднее время реагирования «скорой помощи» на вызов с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом составляет 8,5 минут, в пределах 10 минут осуществляется 56% от всех вызовов, в пределах 20 минут — 94% всех вызовов. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такие результаты получены в результате исследования службы экстренной медпомощи, проведенного экспертами ВОЗ в 26 произвольно выбранных украинских населенных пунктах с населением более 10 тыс. чел. на 30 подстанциях скорой помощи.

Эксперты вместе с бригадами провели 72 часа дежурства и выезжали преимущественно на вызовы, которые касались травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.

Согласно данным исследования, в 23,9% вызовов медпомощь пострадавшим оказывается на месте без госпитализации, в 18,6% случаев пострадавшие отказались от госпитализации, в 2% — скончались.

По итогам исследования эксперты пришли к заключению, что бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы, однако протоколы лечения нуждаются в пересмотре.

Среднее время пребывания бригады «скорой помощи» на месте происшествия — 17 минут, среднее время транспортировки в больницу — 10 минут. При этом 53,7% неотложных вызовов заканчиваются транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.

Кроме того, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что используемые при оказании экстренной медпомощи препараты не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

Так, наиболее распространенный препарат при жалобах на боль в груди — магнезия, которая применяется для 32,6% пациентов старше 40 лет и для пациентов 29,4% всех возрастов.

«Неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными», — подчеркивают в Минздраве.

Читайте также: Из всех зарегистрированных в Украине за год авто — только четверть новых

Кроме того, для 43,2% пациентов бригады «скорой помощи» используют гомеопатические препараты и витамины, для 22% пациентов — анальгетики, для 16,7% — антиаритмические средства, для 10,6% — диуретики, для 7,6% — противогипертонические препараты, для 6,8% — антикоагулянты, для 0,8% — бронходиляторы.

Минздрав, скорая помощь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016