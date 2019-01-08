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Из всех зарегистрированных в Украине за год авто – только четверть новых

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Из всех зарегистрированных в Украине за год авто – только четверть новых

Первичная регистрация в Украине коммерческих автомобилей (новых и подержанных) в 2018 году выросла на 20% по сравнению с 2017 годом — до 51,5 тысяч единиц. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

При этом на новую технику пришлась лишь четверть первичных регистраций коммерческих авто: спрос в этом сегменте вырос только на 10% — до 12,7 тыс. ед., тогда как регистрации импортированных подержанных авто возросла почти на четверть — до 38,8 тыс. ед.

Лидером регистраций новых авто в минувшем году стали Renault, которым было выдано 2,429 тыс. номеров — на 13% больше, чем годом ранее, второе место — у Fiat: 1,327 тыс. регистраций и прирост 13%.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 1,047 тыс. реализованных новых машин ("плюс«28%).

Марка Renault лидирует и в сегменте подержанных импортных автомобилей: за год украинскую прописку получили 9,407 тыс. авто, что на 30% выше прошлогоднего результата.

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Второй по популярности была марка Volkswagen, которых зарегистрировано 4,941 тыс. (на 15% больше).

На третьем месте, как и на рынке новых авто, Mercedes-Benz — 4,911 тыс. ед. («плюс» 22%).

авто, автомобили
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Вторник, 8 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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