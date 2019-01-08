Из всех зарегистрированных в Украине за год авто – только четверть новых

Первичная регистрация в Украине коммерческих автомобилей (новых и подержанных) в 2018 году выросла на 20% по сравнению с 2017 годом — до 51,5 тысяч единиц. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
При этом на новую технику пришлась лишь четверть первичных регистраций коммерческих авто: спрос в этом сегменте вырос только на 10% — до 12,7 тыс. ед., тогда как регистрации импортированных подержанных авто возросла почти на четверть — до 38,8 тыс. ед.
Лидером регистраций новых авто в минувшем году стали Renault, которым было выдано 2,429 тыс. номеров — на 13% больше, чем годом ранее, второе место — у Fiat: 1,327 тыс. регистраций и прирост 13%.
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 1,047 тыс. реализованных новых машин ("плюс«28%).
Марка Renault лидирует и в сегменте подержанных импортных автомобилей: за год украинскую прописку получили 9,407 тыс. авто, что на 30% выше прошлогоднего результата.
Второй по популярности была марка Volkswagen, которых зарегистрировано 4,941 тыс. (на 15% больше).
На третьем месте, как и на рынке новых авто, Mercedes-Benz — 4,911 тыс. ед. («плюс» 22%).
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