В Украине в 2021 году закупили 867 автомобилей скорой помощи

Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) в 2021 году закупило 867 автомобилей скорой помощи.
Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко, закупки были проведены двумя партиями: в сентябре закуплено 622 автомобиля, в конце года — еще 245.
Стоимость последних 245 автомобилей составила 417 млн грн, из которых 346 млн грн — это средства, которые были сэкономлены в рамках предыдущих закупок скорых.
Ляшко напомнил, что в 2021 году на нужды «экстренки» и закупку оборудования для учреждений здравоохранения было выделено более 2 млрд млн. Это позволило закрыть критическую потребность в обновлении автопарка и обеспечить нормативное время прибытия бригад по вызову.
Вместе с тем министр подчеркнул существующую проблему «ложных» вызовов скорой помощи, которых, по статистике, ежегодно фиксируется около 250 тыс.
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