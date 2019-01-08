Украина в этом году может рассчитывать на два транша от МВФ на $2,6 миллиарда

Украина в текущем 2019 году может получить два кредитных транша на сумму эквивалента 2,6 миллиарда долларов по новой 14-месячной программе stand-by с Международным валютным фондом, в рамках которой наша страна получила первый транш на 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года.
Согласно последнему аналитическому отчету Фонда, обнародованному на его сайте, предоставление второго транша на сумму 0,9 миллиарда СПЗ (специальные права заимствования), что эквивалентно 1,3 миллиарда долларов, возможно по итогам первого пересмотра программы 15 мая на базе критериев эффективности на конец марта 2019 года, третьего транша в таком же объеме — по итогам второго пересмотра 15 ноября на базе критериев на конец сентября 2019 года.
Напомним, что Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года.
Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.
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