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Предстоятель Польской православной церкви заявил о непризнании главы ПЦУ Епифания

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Предстоятель Польской православной церкви заявил о непризнании главы ПЦУ Епифания

В своем интервью польскому изданию Polityka Митрополит Варшавский и всея Польши Савва, отвечая на вопрос журналиста, сообщил, что не направлял поздравление новоизбранному предстоятелю ПЦУ, так, как считает его светским человеком. Об этом передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На вопрос журналиста «направил ли Ваше Высокопреосвященство приветствия и поздравления новому киевскому митрополиту Епифанию?» предстоятель Польской Православной Церкви ответил, что не делал этого.

«Этому молодому светскому человеку был причинен большой вред, когда назначили его митрополитом, — подчеркнул Митрополит Савва. — В свете канонического права он не священнослужитель. Он не рукоположен в канонической Церкви».

Он напомнил, что согласно церковным канонам, вернуть в лоно православной церкви раскольников может только тот, от кого они отпали. «Конечно, при условии, что раскольники принесут покаяние. Позже они могут быть рукоположены во священников и создавать автокефальную церковь на Украине», — заявил он.

Он также выразил опасение в связи со сложившейся ситуацией.

«Я уже говорил о каноническом праве. Нарушение его — плохой прецедент, — отметил архипастырь. — Не исключено, что в Польше, где проживает более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы в Польше. Недавно я слышал, что „Правый сектор“ уже изучал возможности визита Епифания в Польшу. Нас ждет хаос».

По слову предстоятеля ППЦ, «власти Украины должны сначала объединить страну, положить конец войне, а затем заниматься только церковными делами».

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«У нас в Польше отношения с государством регулируются законном — у Католической Церкви есть Конкордат, мы пользуемся актом, который регулирует вопросы собственности, — отметил он. — В Украине вся власть находится в руках государства, оно может даже лишить церковь регистрации. Но самое главное, что в то же время церковь создается путем объединения верующих. Они должны решить, к какой церкви они хотят принадлежать».

Епифаний, ПЦУ, Савва, ППЦ
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

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О подходах к прогнозированию

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Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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