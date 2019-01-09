В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Гильдии режиссеров США

Имена номинантов на премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в ключевой номинации названы во вторник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Список опубликован на сайте гильдии.
На награду в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» претендуют пять человек. В их числе Альфонсо Куарон, завоевавший в воскресенье премию «Золотой глобус» (церемония вручения прошла в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе) в номинации «Лучший режиссер» за работу над картиной «Рома», повествующей о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах.
В число претендентов на главную премию Гильдии режиссеров также вошел Брэдли Купер, снявший картину «Звезда родилась». Главные роли в ней исполнили он сам и певица Леди Гага. Среди номинантов также Питер Фаррелли («Зеленая книга»), Спайк Ли («Черный клановец») и Адам Маккей («Власть»). Все пятеро вошедших в список претендовали на «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу.
Купер также может быть удостоен отдельной награды за лучший режиссерский дебют. Помимо него, в этой номинации представлены Бутс Райли («Простите за беспокойство»), Мэтт Хейнеман («Частная война»), Бо Бёрнэм («Восьмой класс») и Карлос Лопес Эстрада («Слепые пятна»).
71-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 2 февраля. Победители традиционно получают статуэтку в форме режиссерского кресла.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016