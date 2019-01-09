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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Гильдии режиссеров США

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Имена номинантов на премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в ключевой номинации названы во вторник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Список опубликован на сайте гильдии.

На награду в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» претендуют пять человек. В их числе Альфонсо Куарон, завоевавший в воскресенье премию «Золотой глобус» (церемония вручения прошла в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе) в номинации «Лучший режиссер» за работу над картиной «Рома», повествующей о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах.

В число претендентов на главную премию Гильдии режиссеров также вошел Брэдли Купер, снявший картину «Звезда родилась». Главные роли в ней исполнили он сам и певица Леди Гага. Среди номинантов также Питер Фаррелли («Зеленая книга»), Спайк Ли («Черный клановец») и Адам Маккей («Власть»). Все пятеро вошедших в список претендовали на «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу.

Купер также может быть удостоен отдельной награды за лучший режиссерский дебют. Помимо него, в этой номинации представлены Бутс Райли («Простите за беспокойство»), Мэтт Хейнеман («Частная война»), Бо Бёрнэм («Восьмой класс») и Карлос Лопес Эстрада («Слепые пятна»).

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71-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 2 февраля. Победители традиционно получают статуэтку в форме режиссерского кресла.

кино, Гильдия кинорежиссеров США
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

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профессор, Portland State University

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