Ученые нашли способ остановить болезнь Альцгеймера

Группа ученых из Бразилии и Канады объявила об открытии способа, позволяющего остановить развитие болезни Альцгеймера. Как сообщила во вторник газета Globo, специалисты пришли к выводу, что бороться с недугом помогают физические упражнения.
В рамках исследования представители Федерального университета Рио-де-Жанейро и Королевского университета в Кингстоне (провинция Онтарио, Канада) провели ряд опытов на грызунах. С помощью этих тестов ученые выяснили, что гормон иризин, который вырабатывается при физических нагрузках, не только помогает сжигать жир, но и оказывает благоприятное воздействие на мозг. В частности, мыши, которых плавали в воде по часу в день в течение пяти недель, оказались более способными к обучению командам. При этом концентрация иризина в их организме увеличилась.
Тогда ученые решили подтвердить, что мозговая деятельность грызунов улучшалась именно из-за этого гормона — нельзя было исключить выработку каких-то других веществ во время физической нагрузки. С помощью генетических модификаций часть мышей сделали невосприимчивыми к иризину и повторили эксперимент. В этом случае мозговая деятельность животных после физических упражнений не изменилась.
«Мы пока не знаем, сколько времени нужно заниматься, чтобы достичь положительного эффекта, но физическая активность имеет огромное значение для мозговой деятельности и лечения заболеваний, связанных с ее нарушением, таких как Альцгеймер. Вид упражнений не важен. Главное заниматься постоянно, сделать это частью ежедневной рутины», — рассказала журналистам Фернанда ди Фелиси, одна из координаторов исследования.
По мнению ученых, открытие позволит разработать лекарства с содержанием иризина. Они помогут справиться с болезнью людям, которые по каким-либо причинам не могут позволить себе физических нагрузок.
Болезнь Альцгеймера относится к нейродегенеративным заболеваниям. Это одна из наиболее распространенных форм деменции или «старческого слабоумия». С увеличением продолжительности жизни в мире растет и число людей, страдающих от болезни Альцгеймера. По некоторым прогнозам, их количество может удвоиться в течение ближайших 20 лет.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016