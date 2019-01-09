Международные резервы Украины достигли уровня 2013 года

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% — до $20,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
«Увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки НБУ избытка валюты на межбанковском рынке», — сказано в сообщении.
При этом НБУ отмечает, что такой уровень резервов в последний раз был зафиксирован в октябре 2013 года. По данным Нацбанка, в 2018 году чистая покупка валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $1,4 млрд. В свою очередь поступления от МВФ, ЕС и Всемирного банка составляли $2,4 млрд. Еще $6,1 млрд правительство привлекло на внешних и внутренних рынках. При этом, как утверждает НБУ, платежи по государственному долгу составили $8,1 млрд.
«По состоянию на 1 января 2019 года, объем международных резервов страны покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка», — отмечает регулятор.
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