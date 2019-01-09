СБУ в 2018 году привлекла за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

Служба безопасности Украины привлекла к ответственности 49 администраторов сообществ и групп в социальных сетях за антиукраинскую пропаганду в течение 2018 года, сообщается на официальном сайте спецслужбы.
«360 киберинцидентов выявила и блокировала СБУ в 2018 году, 49 администраторов соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу», — сообщается в инфографике, опубликованной на сайте СБУ в среду.
Напомним, ранее там сообщили о разоблачении Департаментом контрразведки 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории государства.
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