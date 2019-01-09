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Бывший глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

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Бывший глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус сказал, что президент Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, трансляция ведется на сайте мероприятия, передает РБК.

Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО «новый повод жить». Кроме того, благодаря политике российского президента США «во многом остались опорой» для многих мировых стран.

Генерал также заявил, что Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию. Петреус отметил, что администрация Трампа не только продолжает развивать планы своих предшественников по переброске американских военнослужащих и техники в Европу, но и занимается развитием НАТО. В пример он привел новую структуру командования альянса, введенную в 2018 году.

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Напомним, что в июле Трамп призвал страны НАТО начать тратить на оборону 2% от ВВП, не дожидаясь наступления 2025 года. По его словам, только пять членов альянса из 29 выполнили свои обязательства по финансированию организации. «США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию?» — задавался вопросом американский президент. В ноябре стало известно, что в общей сложности девять стран-участниц НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.

Владимир Путин, НАТО
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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