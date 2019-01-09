Бывший глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус сказал, что президент Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, трансляция ведется на сайте мероприятия, передает РБК.

Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО «новый повод жить». Кроме того, благодаря политике российского президента США «во многом остались опорой» для многих мировых стран.

Генерал также заявил, что Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию. Петреус отметил, что администрация Трампа не только продолжает развивать планы своих предшественников по переброске американских военнослужащих и техники в Европу, но и занимается развитием НАТО. В пример он привел новую структуру командования альянса, введенную в 2018 году.

Напомним, что в июле Трамп призвал страны НАТО начать тратить на оборону 2% от ВВП, не дожидаясь наступления 2025 года. По его словам, только пять членов альянса из 29 выполнили свои обязательства по финансированию организации. «США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию?» — задавался вопросом американский президент. В ноябре стало известно, что в общей сложности девять стран-участниц НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.