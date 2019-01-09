Бывший глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус сказал, что президент Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, трансляция ведется на сайте мероприятия, передает РБК.
Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО «новый повод жить». Кроме того, благодаря политике российского президента США «во многом остались опорой» для многих мировых стран.
Генерал также заявил, что Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию. Петреус отметил, что администрация Трампа не только продолжает развивать планы своих предшественников по переброске американских военнослужащих и техники в Европу, но и занимается развитием НАТО. В пример он привел новую структуру командования альянса, введенную в 2018 году.
Напомним, что в июле Трамп призвал страны НАТО начать тратить на оборону 2% от ВВП, не дожидаясь наступления 2025 года. По его словам, только пять членов альянса из 29 выполнили свои обязательства по финансированию организации. «США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию?» — задавался вопросом американский президент. В ноябре стало известно, что в общей сложности девять стран-участниц НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016