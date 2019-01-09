Нидерланды получат приглашение на ближайший саммит G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Роттердам передаст приглашение своему коллеге Марку Рютте для участия в саммите «двадцатки» в Японии в этом году. Об этом сообщает в среду газета Financieele Dagblad.

«Голландский премьер-министр... будет приглашен на встречу Группы двадцати — в июне в Осаке», — утверждает издание.

Нидерланды, хоть и являются 17-й по величине экономикой мира, не входят в «двадцатку» в связи с тем, что ЕС в организации и так представлен слишком большим числом стран. «Однако статус постоянного члена становится все ближе с учетом того, что Рютте получает приглашение уже на третий саммит подряд, — пишет Financieele Dagblad. — До этого он посещал встречи в Гамбурге в 2017 году и Буэнос-Айресе в 2018 году».

Синдзо Абэ в среду прибывает в Нидерланды. В Роттердаме у него намечена встреча с Рютте, на которой будет обсуждаться подготовка к саммиту G20. Также в центре внимания будет Соглашение об экономическом партнерстве Японии с Евросоюзом, которое должно вступить в силу в феврале этого года, и ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС. После этого Абэ отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.