В Японии выбрали преемника ушедшего Синдзо Абэ

Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 377 из 535 депутатов. Суга заменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ, который возглавлял правительство с 2012 года.

Еще до того как 2 сентября Суга выдвинул свою кандидатуру, его поддержали пять из семи фракций партии. В результате Суга до старта собрал достаточно голосов, чтобы победить. В поддержке ему отказали фракции, у который были свои претенденты — бывший министр обороны Сигэру Исиба, известный своей откровенной критикой правительства Абэ, и экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Суга все время премьерства Абэ занимал пост генерального секретаря правительства.