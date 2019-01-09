Польский премьер считает «Северный поток–2» антиевропейским проектом для шантажа Украины и Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» представляет собой пример непоследовательности Брюсселя.
«Мы также подчеркиваем, что проект „Северный поток — 2“ — антиевропейский, и это еще один пример того, как к государствам относятся по-разному в похожих ситуациях», — сказал Моравецкий в интервью американскому каналу CNBC.
По его словам, несколько лет назад Еврокомиссией «по ряду соображений» была заблокирована реализация проекта «Южный поток».
«А теперь в контексте „Северного потока — 2“ все те же аргументы были восприняты положительно», — отметил он.
По его словам, проект является инструментом России, чтобы «шантажировать Украину и Польшу».
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