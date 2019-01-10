IBM представила первый квантовый компьютер для коммерческого использования

IBM создала первый в мире квантовый компьютер для коммерческого использования — IBM Q System One. Об этом сообщает Business Insider.

IBM Q System One представили на выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.

«IBM Q System One — важный шаг вперед в коммерциализации квантовых вычислений. Эта новая система имеет решающее значение для расширения квантовых вычислений за стенами исследовательской лаборатории, поскольку мы работаем над созданием практических квантовых приложений для бизнеса и науки», — заявил директор по исследованиям IBM Арвинд Кришна.

«Данные станут самым ценным природным ресурсом в мире», — утверждает генеральный директор IBM Джинни Рометти.

Компьютер IBM помещен в стеклянный корпус для поддержания необходимой для его работы температуры. Приобрести его пока нельзя.

Ученые и компании смогут использовать облачные системы квантовых вычислений IBM в квантовом вычислительном центре, который IBM в течение года откроет в Покипси, штат Нью-Йорк.

Обычные компьютеры хранят данные в двоичной системе, квантовые — в кубитах. Это позволяет им обрабатывать гораздо большие объемы данных, что можно использовать для прорыва в развитии медицины, военных технологий и других отраслей.

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