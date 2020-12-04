Китай заявил о создании самого быстрого в мире квантового компьютера

Китайские ученые создали прототип квантового компьютера «Цзючжан», который справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 млрд раз быстрее, чем Sycamore — 53-кубитный прототип квантового компьютера от компании Google. Таким образом физики подтвердили, что это устройство может решать задачи, недоступные классическим компьютерам, то есть достигло «квантового превосходства». Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на статью в научном журнале Science.

Квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, которые в своей работы используют принципы квантовой механики. В отличие от обычных компьютеров, которые состоят из битов — единиц информации, которые содержат либо 1, либо 0, квантовые компьютеры состоят кубитов — ячеек памяти и примитивных вычислительных модулей, которые хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

Полноценных квантовых компьютеров ученые пока не создали. Сейчас существуют только их прототипы — например, в 2017 году физик из Гарвардского университета Михаил Лукин рассказал о создании 51-кубитного прототипа, а компания Google в 2019-м году — о 53-кубитном прототипе под названием Sycamore. В новой статье научного журнала Science об аналогичном успехе рассказали китайские физики во главе с Цзян-Вэй Панем из Научно-технического университета Китая.

Вычислительные способности вычислителя, который назвали «Цзючжан», ученые проверили с помощью специального алгоритма GBS. «Цзючжан» справился с ним в 100 трлн раз быстрее самого мощного из существующих суперкомпьютеров. Кроме того, разработчики заявили, что вычислительные способности их аппарата в 10 млрд раз превышают Sycamore.

Ученые добавили, что возможности их разработки можно применять в теории графов, машинном обучении и квантовой химии.