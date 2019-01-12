Украина не попала в список самых умных стран мира

Исследователи составили список 25 «самых умных государств». Выводы авторов основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.

В топ-25 умнейших стран Украины не оказалось. На первых пяти строчках расположились Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.

Китай занял третье место списка преимущественно благодаря высокому уровню интеллекта жителей (второе место в мире), а, например, США — числу нобелевских лауреатов (первое место в мире).

Vouchercloud обращает особое внимание на показатели восточноазиатских стран. Так, например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу высокоинтеллектуальных жителей и образованной молодежи, и не возглавили общий рейтинг «умных стран» только из-за низких показателей по числу нобелевский лауреатов.

Например, по двум из трех критериев Сингапур занимает первое место, в то время как по число лауреатов — 73-е.