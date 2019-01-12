Украина не попала в список самых умных стран мира

Исследователи составили список 25 «самых умных государств». Выводы авторов основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.
В топ-25 умнейших стран Украины не оказалось. На первых пяти строчках расположились Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.
Китай занял третье место списка преимущественно благодаря высокому уровню интеллекта жителей (второе место в мире), а, например, США — числу нобелевских лауреатов (первое место в мире).
Vouchercloud обращает особое внимание на показатели восточноазиатских стран. Так, например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу высокоинтеллектуальных жителей и образованной молодежи, и не возглавили общий рейтинг «умных стран» только из-за низких показателей по числу нобелевский лауреатов.
Например, по двум из трех критериев Сингапур занимает первое место, в то время как по число лауреатов — 73-е.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016