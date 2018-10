Forbes назвал имя самого высокооплачиваемого актера сериалов

Актер Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory, c 2007 года) занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых актеров телевидения в рейтинге журнала Forbes. Рейтинг опубликован в среду на сайте издания.

За год Парсонс заработал $26,5 млн, заняв первое место рейтинга в четвертый раз подряд. Второе место досталось коллеге Парсонса по сериалу Джону Галэки, получившему $25 млн. Актеры Саймон Хелберг и Кунал Нэйэр, также играющие в «Теории большого взрыва», заняли третье и четвертое рейтинга, заработав $23,5 млн каждый. Как отмечает Forbes, все исполнители главных мужских ролей в прошлом году согласились снизить свои гонорары с $1 млн до $900 тыс. за серию, чтобы создатели проекта могли повысить зарплаты играющим в сериале актрисам Мелиссе Рауш и Майем Биалик.

Замыкает пятерку актер Марк Хэрмон, исполняющий главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, с 2003 года). Его заработок за год составил $19 млн. С шестого по девятое место расположились актеры из комедийного сериала «Американская семейка» (Modern Family, c 2009 года): Эд О’Нил ($14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Бурелл ($12 млн). Десятое место занял актер Эндрю Линкольн из сериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, c 2010 года), заработавший $11 млн.

Ранее в десятку самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes также входил Кевин Спейси, исполнявший главную роль в сериале «Карточный домик» (House of Cards, 2013-2018), однако в этом году актер был уволен из проекта после обвинений в сексуальных домогательствах и покинул рейтинг журнала.

При составлении рейтинга Forbes использованы данные о гонорарах актеров за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.