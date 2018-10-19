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Украина занимает 123-е место в мире по уровню богатства граждан

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Украина занимает 123-е место в мире по уровню богатства граждан

Украина занимает 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл США на одного взрослого жителя.

Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл), Камерун (2282 долл), Кения (2306 долл) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл). Позади в списке – Беларусь (1563 долл), Таджикистан (1364 долл), Замбия (1197 долл), Сирия (1190 долл), Мали (1094 долл).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс долл и США с почти 404 тыс долл.

В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол) , Эфиопии (167 долл) и Малави (141 долл).

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов.

Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади – Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте – США с 98,154 трлн долларов, за которыми следует Китай с 51, 876 трлн долларов. Далее идут Япония (23,884 трлн долл), Германия (14, 499 трн долл), Великобритания (14, 209 трлн долл), Франция (13,883 трлн долл), Италия (10,569 трлн долл), Канада (8,139 трлн долл), Австралия (7,577 трлн долл).

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Отдельно Credit Suisse составил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с состоянием в более 50 млн долл США. В Украине таких насчитывается 135 человек (в 2017 году было 115) , что выводит страну на 53 место в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими гражданами, далее идет Китай (16 511 человек), Германия (6323), Великобритания (4665), Япония (3576), Индия (3339), Италия (3217), Франция (3036).

Источник

богатство, рейтинг
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