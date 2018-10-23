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Украина заняла первое место в мире в рейтинге уязвимости экономик

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Украина заняла первое место в мире в рейтинге уязвимости экономик

Украина заняла восьмое место в глобальном рейтинге уязвимости экономик перед внешними факторами (External Vulnerability Index), подготовленном исследовательской компанией IHS Markit. Рэнкинг охватил 190 стран.

Соседями нашей страны в десятке самых уязвимых стали участники самой слабой мировой экономической лиги, наименее развитые страны (по классификации ООН): Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР. При этом среди развивающихся рынков (emerging markets) Украина является самой уязвимой по рейтингу IHS Markit.

Главный показатель, который отражает индекс IHS Markit, — стабильность национальных валют. Однако между ее оценкой IHS Markit и фактическим обменным курсом нет прямой корреляции. Для оценки валютной стабильности экономисты использовали текущий счет платежного баланса (включая прямые иностранные инвестиции, но исключая портфельные), внешний долг, размер валютных резервов с точки зрения того, сколько импорта на них можно купить, уровень инфляции. Также рейтинг учитывает осмотрительность макроэкономической политики и политические риски. В качестве дополнительных переменных в анализе выступает режим обменного курса (свободный плавающий или управляемый плавающий).

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Данные индекса указывают на то, что развивающиеся страны, валюта которых слабела в этом году, остаются подвержены рискам кризиса платежного баланса, отмечает экономист IHS Markit Нариман Бехравеш.

Уязвимость гривны, согласно выводам IHS Markit, выше, чем у валюты Турции, несмотря на то что лира с начала года ослабла к доллару почти на 34%, а гривна — всего лишь на 0,25% благодаря интервенциям Центробанка Украины, который задействовал долларовые резервы для снижения курсовой волатильности.

Уязвимость Украины обусловлена целым рядом факторов: это требующий внешнего финансирования хронический двойной дефицит (бюджета и текущего счета), низкий коэффициент покрытия импорта страны объемом валютных резервов, находящийся сейчас ниже порогового значения (три месяца), дорогие заимствования, а также очень высокое соотношение задолженности к валютной экспортной выручке, пишет экономист IHS Markit Лилит Геворгян. Внешняя и внутренняя политическая нестабильность лишь усугубила эти риски, добавляет она.

Следующий год будет сложным для Украины, ожидает IHS Markit. Главными источниками волатильности ее экономики остаются Россия и Турция, на которые у нее приходится 20% внешней торговли. Ослабление спроса на недрагоценные металлы будет оказывать давление на валютную выручку. Объем чистого импорта, как ожидается, возрастет на фоне восстановления расходов домохозяйств. Увеличение торгового дефицита придется финансировать посредством дорогостоящих займов.

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В 2019 году Украина начнет обслуживать свою задолженность перед частными кредиторами в объеме $15,5 млрд. Объем запланированных на следующий год соответствующих платежей составляет $6,5 млрд, объем внешних заимствований — $3,7 млрд. Турбулентность на развивающихся рынках может сделать для Украины неподъемной стоимость внешних заимствований. В качестве негативных факторов для страны IHS Markit называет задержки критически важных реформ, которые почти наверняка возникнут после президентских и парламентских выборов.

Среди позитивных факторов для Украины IHS Markit отнесла либерализацию газового рынка (в пятницу, 19 октября, премьер-министр Владимир Гройсман объявил о повышении цен на газ для населения на 23,5%). Мера была одним из условий доступа Киева к финансам МВФ. Чистый импорт может сократиться на фоне повышения тарифов на электроэнергию и сдерживающего воздействия более дорогих кредитов. При этом ослабление гривны может увеличить украинский экспорт в страны Европы.

Экономика, рейтинг
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