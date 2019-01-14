В России очередной взрыв в жилом доме, есть жертвы

В городе Шахты Ростовской области России, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается.

Представитель МЧС РФ уточнил, что в квартире № 71 находились три человека: одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. В квартире № 72 была одна женщина, ее судьба неизвестна.

«В 68-й квартире проживали три человека, их судьба устанавливается. В 67-й квартире на восьмом этаже находились пять человек, они спасены», — отметили в российском МЧС.