В России очередной взрыв в жилом доме, есть жертвы

В городе Шахты Ростовской области России, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа. Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается.
Представитель МЧС РФ уточнил, что в квартире № 71 находились три человека: одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. В квартире № 72 была одна женщина, ее судьба неизвестна.
«В 68-й квартире проживали три человека, их судьба устанавливается. В 67-й квартире на восьмом этаже находились пять человек, они спасены», — отметили в российском МЧС.
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