Изображение куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января, пост понравился 25 млн человек. Об этом в воскресенье сообщает The Hollywood Reporter.

Единственный снимок выложили 4 января в аккаунте с названием world_record_egg, чтобы побить рекорд по лайкам, поставленным под фотографией ребенка модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта. «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим пост, который больше всего лайкают в Instagram. Побьем текущий мировой рекорд, который поставила Кайли Дженнер (18 миллионов)!» — говорится в подписи к посту.

Как сообщает портал BuzzFeed, автор аккаунта представляется британской курицей, которая узнала о рекорде Дженнер и решила бросить ей вызов. «Я видел в этом вызов, чтобы победить. Ничего личного», — сказал автор.

Узнав о том, что публикация побила ее рекорд в соцсети, Дженнер опубликовала в Instagram видео, на котором разбивает куриное яйцо.

По подписчикам в Instagram лидирует аккаунт футболиста Криштиану Роналду — его читают более 150 млн человек.