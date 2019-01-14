Изображение куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января, пост понравился 25 млн человек. Об этом в воскресенье сообщает The Hollywood Reporter.
Единственный снимок выложили 4 января в аккаунте с названием world_record_egg, чтобы побить рекорд по лайкам, поставленным под фотографией ребенка модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта. «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим пост, который больше всего лайкают в Instagram. Побьем текущий мировой рекорд, который поставила Кайли Дженнер (18 миллионов)!» — говорится в подписи к посту.
Как сообщает портал BuzzFeed, автор аккаунта представляется британской курицей, которая узнала о рекорде Дженнер и решила бросить ей вызов. «Я видел в этом вызов, чтобы победить. Ничего личного», — сказал автор.
Узнав о том, что публикация побила ее рекорд в соцсети, Дженнер опубликовала в Instagram видео, на котором разбивает куриное яйцо.
По подписчикам в Instagram лидирует аккаунт футболиста Криштиану Роналду — его читают более 150 млн человек.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016