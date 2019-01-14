Журналиста Вышинского оставили под арестом до 27 января

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 27 января.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» адвокат Андрей Доманский, на заседании в понедельник апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов на решение Херсонского городского суда о продление Вышинскому срока ареста до указанной даты.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали журналиста в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.