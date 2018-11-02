Россия не будет менять Вышинского на Сущенко

Москва считает, что арестованный в Украине руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, сообщает РБК.
«Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы», — сказал Песков. Он считает, что фактически Вышинский был арестован за журналистскую деятельность.
Напомним, что в конце октября Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом. Журналист был задержан в Киеве 15 мая и арестован спустя два дня. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Украинский журналист Роман Сущенко в России был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. ФСБ задержала его в октябре 2016 года, силовики утверждают, что он собирал данные о Вооруженных силах России и Росгвардии. Власти Украины причастность Сущенко к разведке опровергали.
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