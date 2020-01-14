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Вышинский снова не приедет на заседание суда в Киев

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Вышинский снова не приедет на заседание суда в Киев

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Ранее суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 14 января 2020 года по состоянию здоровья. Как отмечал в ноябре Вышинский, он считает формат видеоконференции лучшим вариантом сочетания лечения и участия в судебном процессе в Киеве.

«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей, а также в силу иных факторов рисков, которые определены стороной защиты в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда города Киева, он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве, на судебном заседании, которое назначено в Подольском районном суде города Киева на 14 января 2020 года в 15.00 по Киевскому времени», — сообщил Доманский.

Как пояснил Доманский, стороной защиты Вышинского в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда Киева, иными факторами риска определены: состояние здоровья экс-главы портала РИА Новости Украина и рекомендации врачей, из-за чего он не сможет покинуть Москву в ближайший срок; то, что информация относительного Вышинского находится в базе данных сайте «Миротворец»; то, что Вышинский является журналистом российского СМИ и занимает должность Исполнительного директора международного информационного агентства «Россия сегодня», деятельность которого запрещена, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года; то, что 24 сентября 2019 Вышинский вошел в состав Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.

«Вышеуказанные обстоятельства могут служить для преследования Кирилла Вышинского в Украине, а также представлять угрозу для его жизни и здоровья», — добавил Доманский.

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Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Кирилл Вышинский
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