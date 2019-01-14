«Богдан» снова продал Минобороны скандальные автомобили

Компания «Богдан Моторс» подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин «Богдан 2251» в Вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Украинская армия получит модернизированные автомобили „Богдан 2251“. В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные „Богдан 2251“ постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ», — говорят у производителя.
«Богдан» утверждает, что автомобили пережили 10 изменений. В частности, было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кузова, машины оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему — специальным обогревателем.
«В Минобороны заявили, что обновленная версия санитарного автомобиля „Богдан 2251“ учла все пожелания военных и медиков», — говорится в сообщении.
В компании говорят, ссылаясь на военных, что «Богдан 2251» якобы «значительно превышает по характеристикам своего предшественника, который использовался еще с советских времен и мог подвести в любой момент».
«В этом году военные получат еще больше таких авто от украинского производителя», — отметила пресс-служба корпорации.
Напомним, что в январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей «Богдан 2251» будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.
Позже стало известно, что скандальные «Богданы» ремонтируют за государственные средства.
Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов ранее был дилером корпорации.
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