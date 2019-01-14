Электоральная «бесприданница» или Особенности сложения рейтингов

Автору уже приходилось писать, что у политических сил, претендующих на «пост-красно-бело-синий» электорат (т.е., тех избирателей, которые до 2014 года голосовали за Партию регионов и КПУ), имеются два сценария прохождения президентских выборов-2019. Первый – «единый кандидат», что позволило бы побороться за выход во второй тур и заложило бы основу для создания мощной партии на парламентские выборы-2019. Этот вариант, как говорится, «проехали».

Но и второй вариант тоже отнюдь не катастрофичен, если рассматривать участие в президентских выборах нескольких кандидатов из данного спектра в качестве своеобразного «праймериз» с прицелом на объединение – если не перед парламентскими выборами, то, хотя бы, по их итогам. Но, это в перспективе, а сегодня «пост-красно-бело-синий» электорат стал полем битвы сразу трех кандидатов – Юрия Бойко («Оппозиционная платформа – За Жизнь!»), Евгения Мураева («Наши») и Александра Вилкула («Оппозиционный блок»). И, в качестве первого итога, можно констатировать, что объединение партии «За Жизнь!» и части «Оппозиционного блока» во главе с Юрием Бойко – Сергеем Левочкиным не привело к сложению рейтингов. Скорее, можно говорить об их «вычитании».

Ниже мы рассмотрим обе составляющие этой электоральной коллизии, но, сперва, необходимо обратиться к природе составных частей нового партийного проекта «ОП – Заж!».

«Оппозиционный блок» с самого своего создания является «идейной» партией. Под «идеей» мы понимаем крайне упрощенную форму идеологии; в данном случае «идеей» являлось неприятие Майдана и порожденной им государственной политики во всех сферах. На президентский рейтинг лидера такой партии четко переносится партийный рейтинг.

Партия «ЗаЖ!», возникшая в качестве первого раскола в ОБ, была наоборот – лидерской, хотя с электоральной точки зрения практически не отличалась от ОБ. Просто под ту же вышеупомянутую идею предлагались новые лица, которые были позитивно восприняты «пост-красно-бело-синий» электоратом. Что же произошло в результате создания «ОП – Заж!» и выдвижения кандидатом Юрия Бойко?

Вадим Рабинович и Юрий Бойко надеялись сложить в новом проекте свои рейтинги. Но, увы, рейтинг г-на Рабиновича «ушел в раскол» вслед за Евгением Мураевым, а Юрий Бойко не смог «увести» свой рейтинг, покинув источник этого рейтинга – партию «Оппозиционный блок».

Первое слагаемое – «пустышка» Вадима Рабиновича

Взносом Вадима Рабиновича в объединенный проект «Оппозиционная платформа – За Жизнь!» стала вторая часть названия, та, что после тире. Плюс, по замыслу «объединителей», рейтинг этой политической силы в качестве электорального приданого. Однако, с этим самым приданым, как уже стало очевидно, у г-на Рабиновича не сложилось, что четко зафиксировала социология.

С 16 ноября по 10 декабря 2019 года социологическая группа «Рейтинг» провела масштабное общенациональное исследование «Портреты регионов».

Понятно, что картина, полученная в эти сроки, несколько устарела: в президентских рейтингах присутствует Вадим Рабинович, но отсутствует Александр Вилкул, а партийность Юрия Бойко указана как «Оппозиционный блок». Однако, данная авторитетная социология четко «поймала» отклик электората на раскол проекта «За Жизнь!» между Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым. (У Юрия Бойко рейтинг держался на одном уровне в рамках погрешности: 10% в июне, 11% в декабре).

Из интегральных 8% Вадима Рабиновича в июне 2018 года, Евгений Мураев к декабрю «отобрал» 5%, оставив Вадиму Зиновьевичу для «взноса» в рейтинг «единого кандидата» лишь 3%, при этом еще далеко не факт, что этот «хвостик» приплюсуется (см. ниже). Но это, как говорится, «в среднем по стране». По базовым регионам Юго-Востока картина такая:

ОБЛАСТЬ МУРАЕВ РАБИНОВИЧ Днепропетровская 6% 3% Донецкая 14% 6% Запорожская 6% 4% Луганская 12% 3% Николаевская 9% 7% Одесская 6% 3% Харьковская 11% 7% Херсонская 5% 1%

Как мы видим, во всех ключевых для данных кандидатов областях электорат разделился в пользу Мураева, – в среднем в соотношении примерно 2:1.

А теперь по поводу остатка былого рейтинга, зафиксированного социологами у Вадима Рабиновича. На него вполне обоснованно, кроме Юрия Бойко претендует опять-таки Евгений Мураев, а также вступивший в борьбу от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Второе слагаемое – «воздух» Юрия Бойко

Нет, я никоим образом не считаю г-на Бойко «продавцом воздуха» в политике (в отличие от того же Вадима Рабиновича, который в этой категории несомненный чемпион). Однако, Юрий Анатолиевич непроизвольно оказался в этой малоприятной роли в силу того, что он и другие «объединители» неправильно интерпретировали цифры его президентского рейтинга.

На самом деле – и мы на это обратили внимание во вступлении, для партии типа «Оппозиционного блока» рейтинг политика в качестве ее лидера и рейтинг того же политика в качестве лидера другой политической силы – это два разных рейтинга. И совсем не в пользу второго.

Процесс перераспределения былого президентского рейтинга Юрия Бойко между ним в качестве лидера «ОП – ЗаЖ!» и кандидатом от «ОБ» Александром Вилкулом фиксирует уже второе подряд исследование Фонда «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.



Восходящий тренд Александра Вилкула (6,3%) уже пересекся с нисходящим трендом Юрия Бойко (6,2%); рейтинг Евгения Мураева стабилен (4,8%). Главный прирост Александра Вилкула – в базовых – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кстати, именно этот фактор, судя по всему, отчасти блокирует рост рейтинга Евгения Мураева в этом макрорегионе.

Возвращаясь к вышесказанному, можно указать, что Вадим Рабинович, похоже, «передал» г-ну Бойко «ноль целых, хрен десятых». Но, видать, не продешевил!

Впрочем, это лишь диспозиция на начало электорального сражения. Сейчас в бой пойдут как «танки» – полевые агитационно-коммуникационные структуры, так и «артиллерия» – СМИ, включая общенациональные ТВ-каналы. А в день выборов и ночь подсчета голосов «царицей электоральных полей» станет партийная «пехота» на избирательных участках…