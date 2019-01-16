Президент Грузии отказалась поздравлять ПЦУ с получением томоса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что несмотря на желание поздравить Православную церковь Украины с получением томоса, не может этого сделать. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, от себя лично она могла бы легко поздравить ПЦУ с томосом, учитывая общее историю с Украиной, и это было бы естественно, но, как ответственный президент не может этого сделать.

«Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию», — заявила Зурабишвили.

В Грузинской православной церкви ранее заявили, что выразят свою четкую позицию относительно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины после ознакомления с текстом томоса.