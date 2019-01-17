НБУ в этом году выпустит в оборот монету номиналом 5 гривен

Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает FinClub.

«Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 грн — точно нет, они будут в следующие периоды», — заявил Смолий.

«Относительно монет 1 и 2 грн, то, безусловно, их оборот более длительный, чем бумажных банкнот, которые изнашиваются», — сказал Смолий.

Напомгнгим, что новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны появились в наличном обороте 27 апреля 2018 года. К июню НБУ выпустил их в обращение всего на 7 млн грн.

Нацбанк с 1 июля 2018 года также прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.