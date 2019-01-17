Нацбанк ухудшит свой прогноз инфляции на 2019 год

Национальный банк Украины намерен пересмотреть прогноз по инфляции на текущий год в сторону повышения. Об этом во время доклада в Верховной Раде в четверг заявил глава центробанка Яков Смолий.
«На этот года мы прогнозируем, что инфляция к концу года должна составлять не более 7%», — сказал Смолий.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НБУ, новый прогноз будет обнародован по итогам заседания монетарного комитета 31 января 2019 года.
Действующий прогноз Нацбанка предполагает замедление инфляции к концу 2019 года до 6,3% с 9,8% по итогам 2018 года.
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