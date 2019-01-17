Глава НБУ анонсировал возможное ослабление монетарной политики

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий констатирует наличие оснований для ослабления монетарной политики центробанка.

«На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января — Ред.) и утверждаться правлением НБУ», — сказал он во время доклада в Верховной Раде в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Смолий признал, что учетная ставка в Украине сейчас слишком высокая (18%).

«Жесткая монетарная политика была связана с тем, что в 2014-2015 гг. уровень инфляции достигал выше 47%», — пояснил он.

Глава Нацбанка при этом напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

«Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки — Ред.), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный», — резюмировал Смолий.

Напомним, что украинский бизнес в ближайший год ожидает обменный курс гривны к доллару на уровне 29,99 гривны за доллар.