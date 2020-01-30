НБУ прогнозирует в 2020 году ускорение экономического роста и снижение инфляции

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 30 января.

«Этому будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте», — сказал Смолий.

По его словам, достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

«Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей», — отметил глава НБУ.

Кроме того, в Национальном банке ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении.

«В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% — самого низкого уровня за последние 6 лет. Таким образом, мы достигли цели 5 ± 1 п.п., которую декларировали в 2015 году. Укрепление гривны имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце прошлого года. Ревальвация нивелировала эффекты достаточно сильного потребительского спроса», — сказал Смолий.

«Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5 ± 1 п.п., но в 4 квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. До конца года она вернется в цильвий диапазон», — подчеркнул он.

«Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке.

В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов», — пояснил глава НБУ.

По его словам, в 2021-2022 годах инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5 ± 1 п.п.

Напомним, в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году. В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 — 12,4%, в 2015 — 43,3%.